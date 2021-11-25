Міланське видання La Gazzetta dello Sport присвятило передовицю подвійному святу – синхронному успіху місцевих грандів у Лізі чемпіонів. Заголовок присвячений перемозі команди Сімоне Індзагі "Інтер в 1/8 фіналу вперше за 10 років: табу знято" – красномовний. Натомість "відмінник Джеко" разом із несподіваним героєм Мілана Мессіасом створюють головну колажну композицію першої шпальти.

Інтер – Шахтар: Де Дзербі допомагає суперникам в ЛЧ, але 1 великий позитив захищає тренера попри безнадію в єврокубках

Журналіст Лука Тайделлі констатував зняття "нерадзуррі" прокляття Шахтаря після подвигу в Неаполі. Хоча примара четвертих поспіль 0:0 у протистоянні італійського та українського грандів уже витала в повітрі на старті другої половини. Змінив заїжджений сюжет рятівник міланців Едін Джеко. Саме він – герой вечора, але окремих теплих слів на свою адресу заслужив Іван Перішіч. Саме він пошматував правий фланг оборони "гірників" і доклався до обох гольових комбінацій Інтера.

Шахтар виявився занадто прогнозованим. Схема 4-2-3-1, ставка на контроль м'яча були безплідними, Індзагі вміло розставив пастку на Де Дзербі. Солідні цифри володіння "гірників" (58 % у першій половині) затьмарені дійсністю – негострими передачами поперек поля на власній половині за участю Трубіна. Український гранд повинен був перемагати для продовження боротьби, але не награв бодай на нічию. Натомість Інтер нарешті повернувся до неповторного адреналіну матчів на виліт.

Навіть для римської Corriere dello Sport "Звільнення Інтера" від прокляття стало головною темою випуску за підсумком середи. Перемогу Індзагі-молодшого над Де Дзербі тут величають принциповою. Ця звитяга отримала й персональний вимір – імені Едіна Джеко. У складі Шахтаря схвальний відгук отримав Трубін, який нейтралізував усі небезпечні випади "нерадзуррі" в першому таймі. Та і він виявився безпорадним, коли Джеко вийшов з-під контролю і оформив дубль за 5 хвилин.

Вирішальними в матчі, звісно, стали голи боснійця. Однак справжнім героєм вечора, якщо не брати до уваги Індзагі, став Іван Перішіч. Оглядач "Кур'єра" Іван Дзадзароні не побоюється відвертих овацій хорвату. Мовляв, він вийшов за межі досконалості: він постійно ставив у скрутне становище оборону Шахтаря, створював чисельну більшість, класно подавав і був корисним у різних зонах. Інтер не може дозволити собі відмовитися від такого ресурсу на користь "якогось" Костіча з Айнтрахта.

Натомість Індзагі зі своєю мобільністю заслужив на порівняння зі стайнею "Формули-1". Його Інтер здатен трансформуватися так швидко, як команди Королеви автоспорту змінюють шини на дистанції. "Нерадзуррі" взяли за основу свій перфоманс проти Реала в 1-му турі (0:1) та додали передусім варіативності – Брозовіч і Чалханоглу своєю свободою дій і винахідливістю у центрі поля раз у раз зривали овації Джузеппе Меацца.

Нарешті туринський Tuttosport однаково відзначив успіх міланських "кузенів" і водночас подарував публіці нове прізвисько для боснійського бомбардира Інтера – Джегол. Джеко знову зібрав слова похвали за видовищний дубль, а ось Шахтар розчарував слабкою грою, хоча зобов'язаний був грати в Мілані на перемогу. Тактичних сюрпризів тренери не підготували, але налаштування "нерадзуррі" дозволило зі старту створювати небезпечні моменти біля воріт Трубіна.

Шахтар намагався щось створити біля володінь Хандановіча лише після двох голів у власні ворота. Але дії "гірників" в атаці цього вечора тамтешнього оглядача не вразили. Доклався до цього й Інтер. Міланці грамотно перебудувалися після дубля Джеко, перестали ризикувати та фактично зіграли на утримання рахунку. Індзагі може бути задоволений виступом своїх підопічних, а ось Де Дзербі свій іспит не склав і нічого протиставити чемпіону Італії так і не зміг.

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