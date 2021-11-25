"У нас была сложная группа, и сегодняшний матч также был непростым. Но мы будем бороться до конца: у нас остается одна игра, которая уже ничего не значит.

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Мы все расстроены, могли выступить лучше, но сейчас нужно настроиться на чемпионат. Интер здорово прессинговал, нам не удавалось показывать те вещи, которые отрабатывали на тренировках. Нужно прибавлять и настраиваться на чемпионат", – сказал Тете в комментарии SportArena.

Напомним, Шахтер после поражения Интеру потерял все шансы на еврокубковую весну. В чемпионате Украины "горняки" идут вторыми, уступая Динамо лишь худшей разницей забитых мячей.

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