"Мы ели почти живую курицу – можно сказать, оказался в дерьме": российский футболист – о периоде в оккупированном Крыму

Российский полузащитник Слуцка Марат Бураев без особой ностальгии вспомнил период карьеры в "чемпионате Крыма".

Марат Бураев – обычный российский футболист, не хватающий звезд с неба. 24-летний осетин начинал карьеру во Владикавказе, а сейчас защищает цвета белорусского Слуцка. Несколько лет назад судьба занесла его в аннексированный Россией Крым, где полузащитник выступал в местном "чемпионате" за несколько клубов. Именно из Крыма Бураев перебрался в ряды Слуцка в 2019-м.

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По словам россиянина, уровень как футбола, так и жизни в целом на территории оккупированного полуострова оставляет желать лучшего.

"Когда вернулся домой из Краснодара, думал, что я такой красавец, сейчас быстро найду клуб. Но оказался никому не нужен. Всем было просто плевать. Случайно нашел одного парня, который сейчас мой агент. Он тогда только начинал и посоветовал крымский Беркут. Но это время я не очень люблю вспоминать. Ни денег, ни условий, ничего. Играл только ради практики. В Кафе, куда перешел затем, было получше. Также поиграл за Севастополь и Крымтеплицу.

Смущала ли история с референдумом и переходом Крыма к России? Мне бы в футбол играть. О другом не думал. Условия в Беркуте – колхоз, одно слово!

Мы жили в каком-то отеле без горячей воды. Зимой мылись в холодной воде, а перед матчами ели почти живую курицу. Она реально была полусырой. Никто даже не ел. За копейки покупали Кириешки (сухарики – прим.) и перед играми ели хоть что-то. Выживали и терпели. На словах нам платили деньги, но по итогу – ничего. Так за полгода и не заплатили. Я устал ждать и поехал домой.

В других командах все было круче по условиях. Севастополь, например, играл в украинской вышке. Город живет футболом. Но там у меня не сложились отношения с ребятами. С первого дня не заладилось. Как-то не приняли меня. Я не мог найти человека, с которым можно было поговорить. Я терпел, но потом все равно ушел.

Что меня поразило в Крыму? Природа, море. Мы жили в Евпатории, в Севастополе. Шикарно! Крымское море для меня гораздо лучше, чем в Сочи или Анапе. Но людям там трудно живется. Делать нечего, спиваются. Постоянно встречал пьяных людей. И их очень много. С одной стороны хочется понять, но с другой...

Крымский этап карьеры меня многому научил. Я закалился, изменил свое отношение к делу. Стал более терпеливым. Я был в Краснодаре, имел все, что хочу, а оказался на земле. Можно сказать в дерьме.

Сейчас в Слуцке живу в общежитии. Можно, конечно, снимать квартиру, но зачем? У меня семье нет, детей тоже. Смысл лишний раз тратиться? А здесь постирать вещи есть где, кровать удобная, телевизор есть. И вместе веселее. Снял бы я квартиру, что бы тогда делал? В телефоне сидел. А так можно поиграть, пообщаться, посмеяться. Так лучше проводить время, чем одному", – рассказал Бураев в интервью by.tribuna.com.

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