"Пришла Россия, как я могу болеть за ее сборную?": экс-игрок сборной Украины – о жизни на оккупированном полуострове

Бывший полузащитник Таврии и сборной Украины Денис Голайдо рассказал об изменениях в жизни после аннексии Крыма Россией.

"Для меня стало хуже в Крыму после 2014 года – футбол умер. После 30 лет как футболистам зарабатывать? В финансовом плане мы потеряли очень много. Слава богу, при Украине заработали – квартиры купили, дома, что-то открыть успели. Сейчас стало хуже в плане достатка.

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А в жизни ничего не изменилось – все как было, так и есть. Магазины забиты. Единственное, сейчас массово начали в Симферополе строить новострои целыми районами. При Украине такого не было. Ну и дороги делают из Керчи – с моста как начали. Слава богу, сейчас хоть нормальные дороги будут.

Те, кто прожил при Украине, все равно за сборную Украины. Пришла Россия, но как я могу начать болеть за ее сборную? Если я всю жизнь играл при Украине, зарабатывал деньги, у меня дочь в Украине родилась – чего я должен поддерживать Россию? Я ее поддерживаю, но я не болею за нее.

Например, будут играть Украина и Россия, буду переживать за украинских пацанов. И так большинство. Разумеется, это не про молодежь. Пойди и спроси у них о футболистах украинской сборной – они никого не знают. Здесь не транслируют чемпионат Украины, разве что сборную. А наше поколение футболистов выросло при Украине, мы знаем состав Украины лучше, чем России. Понятно, что мы будем переживать за Украину", – поделился Голайдо в интервью Tribuna.

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