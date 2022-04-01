"Мы должны выходить из группы. Наша первоочередная цель – выйти из группы, а потом мы строим планы дальше. Когда ты сеянный, то получаешь преимущество в том, что избегаешь 6-7 мощных команд. Большинство сборных первой корзины были удовлетворены группой, которую они получили.

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США интересны. У них есть несколько очень хороших игроков, и мы знаем, на что они способны. Этот соперник особенно нас интригует", – цитирует Саутгейта ВВС.

Англия попала в группу В, где встретится с Ираном, США и победителем отложенного евроотбора. Обладатель последнего слота определится в противостоянии Уэльса с победителем пары Шотландия – Украина.

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