Сегодня, 1 апреля, в катарском городе Дохе проходит церемония жеребьевки Чемпионата мира. Сама финальная часть Мундиаля состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Группа A: Катар, Нидерланды, Сенегал, Эквадор,

Группа B: Англия, США, Иран, Уэльс/Шотландия/Украина

Группа C: Аргентина, Мексика, Польша, Саудовская Аравия

Группа D: Франция, Дания, Тунис, Перу/Австралия/ОАЭ

Группа E: Испания, Германия, Япония, Коста-Рика/Новая Зеландия

Группа F: Бельгия, Хорватия, Марокко,

Группа G: Бразилия, Швейцария, Сербия,

Группа H: Португалия, Уругвай, Южная Корея,

Экс-игрок сборной Англии Джермейн Дженас вместе с легендой женской команды США Карли Ллойд и ведущей Самантой Джонсон пригласили на сцену 8 легенд мундиалов. Итак, все же начинаем!

На сцену вышел поговорить Дидье Дешам, чемпион мира 1998 года в роли игрока и действующий триумфатор турнира в качестве тренера, но это все еще не старт самой жеребьевки.

Презентован официальный мяч катарского ЧМ. Более чем на 20 минут затянулось вступительное шоу. Скоро все начнется, ведь на сцене Инфантино – существо, возглавляющее ФИФА и радостно поддерживающее российский режим путиных, закрывая глаза на все зверства страны-убийцы, ежедневно уничтожающей множество мирных людей Украины.

Сборную Украины ждут июньские матчи отбора ЧМ-2022. Если все получится, команда Петракова сыграет против Шотландии, а в случае победы выйдет на Уэльс, ожидающий в финале стыков. Кроме нашей национальной команды и двух британских коллективов, не определена судьба еще двух путевок. В межконтинентальном плей-офф сойдутся Коста-Рика с Новой Зеландией и победитель пары Австралия – ОАЭ против Перу.

ЧМ-2022: экспресс-представление участников Мундиаля – определены корзины перед жеребьевкой

Остальные 29 участников Чемпионата мира 2022 года определились. Для тех, кто еще в игре за последние три путевки, путь на турнире осложнен. Независимо от рейтинга всех этих претендентов, в частности, Украину, поместили в последнюю корзину. Отметим, что в одной группе есть шанс оказаться максимум у двух команд из Европы, а сборные с других континентов не могут встретиться между собой до плей-офф. Церемония жеребьевки, как и онлайн-трансляция на "Футбол 24", стартует в 19:00 по киевскому времени. Необходимо обновлять эту страницу.

Корзина 1

Катар

Бразилия

Бельгия

Франция

Аргентина

Англия

Испания

Португалия

Корзина 2

Мексика

Нидерланды

Дания

Германия

Уругвай

Швейцария

США

Хорватия

Корзина 3

Сенегал

Иран

Япония

Марокко

Сербия

Польша

Южная Корея

Тунис

Корзина 4

Камерун

Канада

Эквадор

Саудовская Аравия

Гана

Коста-Рика/Новая Зеландия

Перу/Австралия/ОАЭ

Уэльс/Шотландия/Украина