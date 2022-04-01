"Ми повинні виходити з групи. Наша першочергова мета – вийти з групи, а потім ми будуємо плани далі. Коли ти сіяний, то отримуєш перевагу в тому, що уникаєш 6-7 потужних команд. Більшість збірних першого кошика були задоволені групою, яку вони отримали.

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США цікаві. У них є кілька дуже хороших гравців, і ми знаємо, на що вони здатні. Цей суперник особливо нас інтригує", – цитує Саутгейта ВВС.

Нагадаємо, Англія потрапила в групу В, де зустрінеться з Іраном, США і переможцем відкладеного євровідбору. Володар останнього слоту визначиться у протистоянні Уельсу з переможцем пари Шотландія – Україна.

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