"Игра была на высоте, и количество моментов тоже. Мы просто должны были выиграть матч, но мы его проиграли и не использовали свои шансы. Чтобы побеждать, надо использовать моменты.

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Когда ты превосходишь лучшую команду Европы и создаешь такое количество моментов... Я еще не видел, чтобы кто-то играл против Ливерпуля так, как мы. Этого оказалось недостаточно. Реальность такова, что этого недостаточно.

Я же не говорю, что надо играть хуже Ливерпуля – и тогда мы победим. Когда моя команда играет с такой уверенностью, что я могу сделать? Я в любом случае поддерживаю ее на сто процентов", – цитирует наставника "канониров" BBC.

Напомним, что Ливерпуль победил Арсенал (2:0) в 1/32 финала Кубка Англии. Команда Микеля Артеты за последние 7 игр одержала лишь одну победу – над Брайтоном (2:0).

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