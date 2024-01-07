"Гра була на висоті, і кількість моментів теж. Ми просто повинні були виграти матч, але ми його програли й не використали свої шанси. Щоб перемагати, треба використовувати моменти.

Дивовижний гол Діаса і чергове фіаско команди Зінченка у відеоогляді матчу Арсенал – Ліверпуль – 0:2

Коли ти перевершуєш найкращу команду Європи й створюєш таку кількість моментів... Я ще не бачив, щоб хтось грав проти Ліверпуля так, як ми. Цього виявилося недостатньо. Реальність така, що цього недостатньо.

Я ж не кажу, що треба грати гірше за Ліверпуль – і тоді ми переможемо. Коли моя команда грає з такою впевненістю, що я можу зробити? Я в будь-якому разі підтримую її на сто відсотків", – цитує наставника "канонірів" BBC.

Нагадаємо, що Ліверпуль переміг Арсенал (2:0) в 1/32 фіналу Кубка Англії. Команда Мікеля Артети за останні 7 ігор здобула лише одну перемогу – над Брайтоном (2:0).

Ліверпуль вибив Арсенал з Кубка – конкурент Зінченка привіз автогол, "каноніри" довели безвиграшну серію до 4-х матчів