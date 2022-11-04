"Нам его будет не хватать. Мне грустно, ведь мы пережили много незабываемых моментов. Он многое дал. Ушла часть щита Барсы, часть истории", – цитирует Бускетса Marca.

"Это очень важное событие для всех нас. Он очень помог мне, настоящий друг. Печальные новости. Теперь он заслуживает того, чтобы выйти через дверь для великих. Мы вместе добыли много титулов. Весь клуб грустит", – добавляет Жорди Альба.

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"Он один из моих лучших друзей как в футболе, так и за его пределами. Вчера, когда мы командой посмотрели видео, то чуть не заплакали. Он всегда хорошо это объяснял. Мечта не в том, чтобы быть футболистом, а быть игроком Барсы. Он был ключевой фигурой на поле и в раздевалке. Всегда помогал, шутил, улыбался... Это большая потеря, и нам его будет не хватать", – признался Серхи Роберто.

Напомним, вчера Пике внезапно объявил о своем решении завершить карьеру. Жерар является воспитанником Барселоны, а в 2004 году перешёл в Манчестер Юнайтед (с которым выиграл Лигу чемпионов 2007/08). Сезон 2006/07 защитник провел в составе Сарагосы в аренде, а в родную Барсу вернулся в 2008 году, где достиг немалых вершин – в частности, добыл три трофеи Лиги чемпионов. В общей сложности, Пике отыграл в 615 матчах за "блаугранас", в которых отличился 53 голами и 15 ассистами.

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