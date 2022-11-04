"Нам його не вистачатиме. Мені сумно, адже ми пережили багато незабутніх моментів. Він багато дав. Пішла частина щита Барси, частина історії", – цитує Бускетса Marca.

"Це дуже важлива подія для всіх нас. Він дуже допоміг мені, справжній друг. Сумні новини. Тепер він заслуговує на те, щоб вийти через двері для великих. Ми разом здобули багато титулів. Весь клуб сумує", – додає Жорді Альба.

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"Він один з моїх найкращих друзів як у футболі, так і за його межами. Вчора, коли ми командою подивилися відео, то мало не заплакали. Він завжди добре це пояснював. Мрія не в тому, щоб бути футболістом, а бути гравцем Барси. Він був ключовою фігурою на полі та в роздягальні. Завжди допомагав, жартував, усміхався... Це велика втрата, і нам його не вистачатиме. Я бажаю йому всього найкращого і хочу подякувати йому за все, що він зробив для мене та для роздягальні", – зізнався Серхі Роберто.

Нагадаємо, вчора Піке раптом оголосив про своє рішення завершити кар'єру. Жерар є вихованцем Барселони, а в 2004 році перейшов до Манчестер Юнайтед (з яким виграв Лігу чемпіонів 2007/08). Сезон 2006/07 захисник провів у складі Сарагоси в оренді, а до рідної Барси повернувся у 2008 році, де досягнув чималих вершин – зокрема, здобув три трофеї Ліги чемпіонів. Загалом, Піке відіграв у 615 матчах за "блаугранас", в яких відзначився 53 голами та 15 асистами.

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