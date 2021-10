Во время поединка 10-го тура Колос – Черноморец фаны одесской команды вывесили баннер с надписью "Мы – Одесса, вы – дерьмо".

Колос – Черноморец – 2:1 – видео голов и обзор матча

Один из болельщиков даже показал в сторону игроков обнаженную часть тела. В оригинальной надписи буква "Д" выведена в стиле Динамо.

Напомним, ультрас Черноморца открыто конфликтуют с руководством "моряков" из-за комплектации команды воспитанниками исторического врага одесситов – киевского клуба.

Динамо наступає на граблі Шахтаря: скандал з історичним ворогом і втрачені таланти, або Фарм-клуби – це зло

Chornomorets Ultras with another original banner / performance from the away end of Kolos Stadium at the weekend



‘We’re Odesa, You’re Shit’



Accompanied by a guy with his arse out



Shit in Russian is Dermo - with the D stylised in the ‘Dynamo’ font pic.twitter.com/LIAq0Z4wHS