Колос минимально переиграл Черноморец в матче 10-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка Колос – Черноморец на "Футбол 24".

Ковалёвцы вышли вперед довольно курьезно – мяч отскочил к Лысенко после рикошета, а Владимир в падении пробил в угол ворот. Смирный ответил шедевром, замкнув передачу Вантуха пяткой. Впрочем, победу во втором тайме для Колоса вырвал Ренан.

Колос удержал победу над Черноморцем – замены Кузнецова принесли результат

Таким образом, ковалёвцы набрали 11 очков и поднялись на 9 место, а Черноморец с 6 пунктами остался четырнадцатым.