Колос – Черноморец – 2:1 – видео голов и обзор матча
17:07 - Читати українською
Колос минимально переиграл Черноморец в матче 10-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка Колос – Черноморец на "Футбол 24".
завершено
15’ Владимир Лысенко
59’ Абнер Ренан
Евгений Смирный 29’
15’ Владимир Лысенко
29’ Евгений Смирный
59’ Абнер Ренан
Ковалёвцы вышли вперед довольно курьезно – мяч отскочил к Лысенко после рикошета, а Владимир в падении пробил в угол ворот. Смирный ответил шедевром, замкнув передачу Вантуха пяткой. Впрочем, победу во втором тайме для Колоса вырвал Ренан.
Колос удержал победу над Черноморцем – замены Кузнецова принесли результат
Таким образом, ковалёвцы набрали 11 очков и поднялись на 9 место, а Черноморец с 6 пунктами остался четырнадцатым.
Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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