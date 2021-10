Під час поєдинку 10-го туру Колос – Чорноморець фани одеської команди вивісили банер з написом "Ми – Одеса, ви – лайно".

Колос – Чорноморець – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Один з вболівальників навіть показав у бік гравців оголену частину тіла. В оригінальному написі російською мовою літера "Д" виведена в стилі Динамо.

Нагадаємо, ультрас Чорноморця відкрито конфліктують із керівництвом "моряків" через комплектацію команди вихованцями історичного ворога одеситів – київського клубу.

Chornomorets Ultras with another original banner / performance from the away end of Kolos Stadium at the weekend



‘We’re Odesa, You’re Shit’



Accompanied by a guy with his arse out



Shit in Russian is Dermo - with the D stylised in the ‘Dynamo’ font pic.twitter.com/LIAq0Z4wHS