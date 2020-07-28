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Мустафи успешно прооперирован – известны сроки восстановления центрбека

21:59 - Читати українською
Мустафи успешно прооперирован – известны сроки восстановления центрбека
Шкодран Мустафи / AP Photo

Лондонский Арсенал поделился подробностями о состоянии здоровья своего защитника Шкодрана Мустафи.

Опытный немец получил хирургического вмешательства из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

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Мустафи был прооперирован из-за тяжелого повреждения задней поверхности бедра. "Канониры" ждут возвращения защитника в октябре. Это означает, что он пропустит не только финал Кубка Англии против лондонского Челси 1 августа, но и старт нового сезона АПЛ.

"Второй раз пропущу финал Кубка Англии. Хорошая новость в том, что операция прошла хорошо, а я не из тех, кто легко сдается. После разочарования я принял ситуацию, а теперь сфокусирован на восстановлении", – написал центрбек в соцсети.

К слову, в сезоне 2019/20 Шкодран Мустафи провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и оформил 1 ассист.

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Теги
Англия Арсенал Арсенал Тяжелая травма Шкодран Шкодран Мустафи
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