toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ДИНАМО МІРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Мустафі успішно прооперований – відомі терміни відновлення центрбека

21:58 - Читать на русском
Мустафі успішно прооперований – відомі терміни відновлення центрбека
Шкодран Мустафі / AP Photo

Лондонський Арсенал поділився подробицями щодо стану здоров'я свого оборонця Шкодрана Мустафі.

Досвідчений німець зазнав хірургічного втручання через травму, повідомляє офіційний сайт клубу.

Арсенал може вийти на ринок за новим центрбеком – взимку "каноніри" відмовилися від Матвієнка

Мустафі був прооперований через важке ушкодження задньої поверхні стегна. "Каноніри" чекають на повернення оборонця у жовтні. Це означає, що він пропустить не лише фінал Кубка Англії проти лондонського Челсі 1 серпня, а й старт нового сезону АПЛ.

"Вдруге пропущу фінал Кубка Англії. Хороша новина в тому, що операція минула добре, а я не з тих, хто легко здається. Після розчарування я прийняв ситуацію, а тепер сфокусований на відновленні", – написав центрбек у соцмережі.

До слова, в сезоні 2019/20 Шкодран Мустафі провів 27 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і оформив 1 асист.

Вест Хем – Астон Вілла: Ярмоленко забив чемпіону світу, опинився у топі найкращих, але є величезний мінус

blog_ava
Луческу неоднозначно відповів на чутки про відставку з Динамо
00:05
20891
Теги
Арсенал Арсенал Англія Важка травма Шкодран Шкодран Мустафі
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
33
хв
Інтер
22:45
Наполі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук