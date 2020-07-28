Мустафі успішно прооперований – відомі терміни відновлення центрбека

Досвідчений німець зазнав хірургічного втручання через травму, повідомляє офіційний сайт клубу.

Арсенал може вийти на ринок за новим центрбеком – взимку "каноніри" відмовилися від Матвієнка

Мустафі був прооперований через важке ушкодження задньої поверхні стегна. "Каноніри" чекають на повернення оборонця у жовтні. Це означає, що він пропустить не лише фінал Кубка Англії проти лондонського Челсі 1 серпня, а й старт нового сезону АПЛ.

"Вдруге пропущу фінал Кубка Англії. Хороша новина в тому, що операція минула добре, а я не з тих, хто легко здається. Після розчарування я прийняв ситуацію, а тепер сфокусований на відновленні", – написав центрбек у соцмережі.

До слова, в сезоні 2019/20 Шкодран Мустафі провів 27 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і оформив 1 асист.

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