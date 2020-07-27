Арсенал может выйти на рынок за новым центрбеком – зимой "канониры" отказались от Матвиенко

"У нас, похоже, снова неприятная травма. Когда я появился в клубе, то мы потеряли Чемберса, а затем и Пабло выбыл на три месяца.

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Теперь еще и Мустафи потеряли. Действительно у нас нехватка кадров в обороне. При мне Шкодран выступал на стабильно хорошем уровне. Недоступны три центральных защитника, и также они пропустили большой отрезок во время сезона. Что-то нужно делать с этим", – цитирует испанца Evening Standard.

В данный момепнт в распоряжении Артеты остались трое центрбеков – Давид Луис, Роб Холдинг и Сократис Папастатопулос. Список потенциальных новичков "канониров" пока неизвестен, однако зимой лондонцы активно интересовались защитником сборной Украины Николаем Матвиенко.

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