Чемпион мира U-20 в составе сборной Украины Николай Мусолитин будет искать себе другой клуб.

Украинский полузащитник Николай Мусолитин прекратил сотрудничество с Лехией, сообщает официальный сайт гданьской команды.

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Контракт между 22-летним игроком и польским клубом был разорван по взаимному согласию сторон.

Напомним, воспитанник Черноморца перешел в Лехию в январе 2021 года из латвийской Валмиеры в статусе свободного агента. За год пребывания в клубе украинец провел 5 матчей во всех турнирах, отличившись результативной передачей. Transfermarkt оценивает игрока в 250 тысяч евро.

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