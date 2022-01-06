Чемпіон світу U-20 у складі збірної України Микола Мусолітін шукатиме собі інший клуб.

Український півзахисник Микола Мусолітін припинив співпрацю з Лехією, повідомляє офіційний сайт гданської команди.

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Контракт між 22-річним гравцем і польським клубом було розірвано за взаємною згодою сторін.

Нагадаємо, вихованець Чорноморця перейшов у Лехію в січні 2021 року з латвійської Валмієри у статусі вільного агента. За рік перебування у клубі українець провів 5 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився результативною передачею. Transfermarkt оцінює гравця у 250 тисяч євро.

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