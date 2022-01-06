"Обалденные трансферы": Ярославский анонсировал новые подписания Металлиста
Президент харьковского клуба Александр Ярославский готовится взорвать украинский трансферный рынок звездными новичками.
"Постоянно готовим обалденные трансферы. Паулиньо подписали, Мурзу подписали. Ходят слухи, что мы Поблете подписали. Пока ни опровергнуть, ни подтвердить это не могу – оставим так как есть.
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Красников с Тайсоном разговаривает, я не могу сказать, будет ли он у нас или нет. Но знаю, что у нас будут классные футболисты. Еще готовим трансферы, и это будет не один трансфер. А Тайсон еще поиграть может. Классный футболист", – сказал Ярославский в интервью FootballHub.
Напомним, возрожденный харьковский клуб уверенно лидирует в Первой лиге и является основным претендентом на выход в Премьер-лигу сезона 2022/23.
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