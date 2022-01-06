"Постоянно готовим обалденные трансферы. Паулиньо подписали, Мурзу подписали. Ходят слухи, что мы Поблете подписали. Пока ни опровергнуть, ни подтвердить это не могу – оставим так как есть.

Ярославский: Металлист точно не будет прибыльным в ближайшее десятилетие

Красников с Тайсоном разговаривает, я не могу сказать, будет ли он у нас или нет. Но знаю, что у нас будут классные футболисты. Еще готовим трансферы, и это будет не один трансфер. А Тайсон еще поиграть может. Классный футболист", – сказал Ярославский в интервью FootballHub.

Напомним, возрожденный харьковский клуб уверенно лидирует в Первой лиге и является основным претендентом на выход в Премьер-лигу сезона 2022/23.

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