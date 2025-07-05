Полузащитника Баварии Джамала Мусиалу пришлось заменить из-за травмы, полученной после стычки с вратарем ПСЖ Джиджи Доннаруммой незадолго до перерыва матча Клубного ЧМ (0:2).

Мусиала получил серьезную травму, информирует Sky Sport Germany. 22-летний игрок был немедленно доставлен в больницу. Сообщается, что у него, вероятно, произошел перелом малоберцовой кости. После ужасного инцидента Мусиалу пришлось выносить с поля на носилках.

Мусиала получил страшную травму – Доннарумма не мог на это смотреть

Доннарумма закрыл лицо руками и футболкой, чтобы не видеть эту картину – она напугала вратаря, его одноклубников, а также всех игроков Баварии. На повторе видно, как нога Мусиалы в какой-то момент перестала находиться в своем естественном положении.

Вместо Мусиалы во втором тайме вышел Серж Гнабри. Без Джамала Бавария проиграла ПСЖ со счетом 0:2 и вылетела из Клубного ЧМ.

ПСЖ прошел в полуфинал ЧМ, вдевятером удержав победу над Баварией – Мюнхен потерял Мусиалу и дважды забивал из офсайда