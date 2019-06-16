Мурієль зазнав травми і більше не допоможе збірній Колумбії на Копа Амеріка-2019

Форвард Луїс Мурієль отримав пошкодження у переможному матчі проти збірної Аргентини.

Нападник більше не допоможе своїм партнерам на континентальній першості, інформує офіційний сайт колумбійської Федерації футболу.

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Мурієль покинув поле вже на 14 хвилині протистояння з "альбіселесте". Представник Фіорентини жорстко зіштовхнувся із захисником аргентинців, після чого не зміг продовжити гру. Діагноз лікарів – пошкодження бокових зв'язок коліна, яке потребує 5-7 тижнів на відновлення.

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Нагадаємо, у першому турі групи В колумбійці впевнено розібралися з Аргентиною, перемігши одного з фаворитів турніру з рахунком 2:0.