Защитник Челси Бен Чилвелл сформировал из своих одноклубников команду для игры в регби.

Этот вид спорта очень популярен в Англии, а их национальная сборная – одна из самых сильных. "Красно-белые" сыграют в полуфинале чемпионата мира против ЮАР, игра состоится 21 октября.

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Неудивительно, что на острове ажиотаж вокруг этого турнира. Футболисты не остаются в стороне. В частности, Чилвеллу предложили составить команду для регби, но она должна состоять исключительно из игроков Челси.

Бен экспертно расставил своих одноклубников на позиции. Нашлось место и для Михаила Мудрика. Украинец и здесь оказался на фланге – месте, где главной задачей является поймать мяч и доставить его в зачетную зону. "Прибережем его для флангов. Мудрик – электрический. Это, пожалуй, самый быстрый игрок, которого я когда-либо видел в футболе!" – описал украинца Чилвелл.

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