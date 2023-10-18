– Автогол Мальты? Защитники уже думают, что лучше забьем в свои, чем Жорику дадим.

– У тебя получился классный гол. Обыграл, как ты любишь, в своем стиле.

– Да нет, просто Микола чудесный пас отдал. Если бы не он, ничего бы не было. Для меня этот гол, как на ужин рис съесть? Рис я ем каждый день.

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– С Мальтой вышла сложная игра. Легких не бывает?

– Не знаю. Пока не пропустим, не можем включиться на полную. Но итальянцам фору не нужно давать. Надо будет играть с первых минут.

– Ты видел вратаря Мальты в момент удара? Или это не имело значения?

– Я знал, что если попаду туда, куда бью, то будет гол, где бы вратарь не стоял.

– Кому посвящаешь этот гол?

– Своей семье. Я очень рад, когда они радуются. Для меня это самое главное.

– У тебя пошел хороший период. По голу за Челси, за сборную...

– Какой-то эксперт говорил, что не идет ни в Челси, ни в сборной. Не знаю... Наверное, не идет, – иронично заявил Мудрик в комментарии ВЗБІРНА.

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