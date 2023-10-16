Франция обыграла Нидерланды и вышла на Евро-2024. Футболисты выполнили главную задачу, поэтому позволили себе расслабиться, готовясь к товарищескому матчу с Шотландией.

Франция удержала победу над Нидерландами и квалифицировалась на Евро-2024 – Мбаппе обошел Платини в списке бомбардиров

Сборная решила вместе посмотреть матч чемпионата мира по регби. Мбаппе и Дембеле сели во главе стола. Франция в четвертьфинале домашнего ЧМ встречалась с Южной Африкой – большое событие для страны, где регби может считаться спортом №1.

Футболистов, как и всех французов, ждало большое разочарование. Хозяева турнира проиграли 28:29 и вылетели. Южная Африка вышла в полуфинал, где сыграет с Англией. В другом матче 1/2 встретятся Аргентина и Новая Зеландия.