Захисник Челсі Бен Чілвелл сформував зі своїх одноклубників команду для гри в регбі.

Цей вид спорту дуже популярний в Англії, а їхня національна збірна – одна з найсильніших. "Червоно-білі" зіграють у півфіналі чемпіонату світу проти ПАР, гра відбудеться 21 жовтня.

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Тож не дивно, що на острові ажіотаж навколо цього турніру. Футболісти не залишаються осторонь. Зокрема, Чілвеллу запропонували скласти команду для регбі, але вона повинна складатися виключно з гравців Челсі.

Бен експертно розставив своїх одноклубників на позиції. Знайшлося місце і для Михайла Мудрика. Українець і тут опинився на фланзі – місці, де головним завдання є впіймати м'яч і доставити його у залікову зону. "Прибережемо його для флангів. Мудрик – електричний. Це, мабуть, найшвидший гравець, якого я коли-небудь бачив у футболі!" – описав українця Чілвелл.

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