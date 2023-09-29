"Мудрику было трудно, учитывая то, что произошло в его стране, и то время, когда он пришел в Челси. Но пришло время приносить пользу. Если бы рядом с Мудриком играл Фрэнк Лэмпард, Роберто Ди Маттео или Джанфранко Дзола – мы бы увидели другого игрока.

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В этом проблема – сбалансированность команды. Челси должен разделить команду пополам и привлечь несколько опытных игроков, чтобы начать получать результаты. Холанд забил больше голов, чем Челси. Недавно меня спросили, собирается ли Холанд завершить сезон с большим количеством голов, чем Челси – это реальная возможность. Надеюсь, этого не произойдет", – цитирует Лебефа CasinosEnLigne.

Напомним, в текущем сезоне Мудрик провел за Челси 6 матчей (5 в АПЛ и 1 в Кубке Лиги), однако результативными действиями не отличался.

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