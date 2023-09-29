"Мудрику було важко, враховуючи те, що сталося в його країні, і той час, коли він прийшов у Челсі. Але прийшов час приносити користь. Якби поруч із Мудриком грав Френк Лемпард, Роберто Ді Маттео чи Джанфранко Дзола – ми б побачили іншого гравця.

"Арсенал не просто так хотів підписати Мудрика": екс-зірка Челсі у захваті від гри українця попри невдачі Почеттіно і Ко

У цьому проблема – збалансованість команди. Челсі має розділити команду навпіл і залучити декілька досвідчених гравців, щоб почати отримувати результати. Холанд забив більше голів, ніж Челсі. Нещодавно мене запитали, чи збирається Холанд завершити сезон із більшою кількістю голів, ніж Челсі – це реальна можливість. Сподіваюся, цього не станеться", – цитує Лебефа CasinosEnLigne.

Нагадаємо, у поточному сезоні Мудрик провів за Челсі 6 матчів (5 в АПЛ і 1 в Кубку Ліги), однак результативними діями не відзначався.

Мудрик допоміг Челсі перервати невдалу серію, Забарний і Зінченко теж вийшли в 1/8: Кубок англійської ліги