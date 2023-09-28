Бывший защитник Ливерпуля Джейми Каррагер призвал руководство "синих" проявить доверие к Михаилу Мудрику и дать ему сыграть несколько матчей подряд, чтобы тот почувствовал уверенность в своих силах.

"Вы подписываете игрока, Мудрика, скажем, и мы видим, что дела у него идут не лучшим образом. За него заплатили 80 с лишним миллионов фунтов, но продолжают покупать вингеров слева и справа, а также игроков в центр. Но я думаю, что этому парню надо дать шанс.

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Нужно сказать ему, что он имеет возможность играть. Любой игрок будет чувствовать, что он не имеет настоящей возможности проявить себя, если через два матча кто-то заберет его место", – сказал Каррагер в эфире YouTube-канала The Overlap.

Напомним, накануне Мудрик вышел в основе Челси в матче 1/16 Кубка лиги против Брайтона и проведя на поле 68 минут помог лондонцам пробиться в следующий раунд соревнований.

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