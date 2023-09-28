Колишній захисник Ліверпуля Джеймі Каррагер закликав керівництво "синіх" проявити довіру до Михайла Мудрика і дати йому зіграти декілька матчів поспіль, аби той відчув упевненість у своїх силах.

"Ви підписуєте гравця, Мудрика, скажімо, і ми бачимо, що справи у нього йдуть не найкращим чином. За нього заплатили 80 з лишком мільйонів фунтів, але продовжують купувати вінгерів ліворуч і праворуч, а також гравців у центр. Але я гадаю, що цьому хлопцеві треба дати шанс.

Мудрик розпочав гольову атаку і став одним із найкращих: відеоогляд матчу Кубка ліги Челсі – Брайтон

Потрібно сказати йому, що він має можливість грати. Будь-який гравець відчуватиме, що він не має справжньої можливості проявити себе, якщо через два матчі хтось забере його місце", – сказав Каррагер в ефірі YouTube-каналу The Overlap.

Нагадаємо, напередодні Мудрик вийшов в основі Челсі у матчі 1/16 Кубка ліги проти Брайтона і провів на полі 68 хвилин, допомігши лондонцям пробитись у наступний раунд змагань.

Мудрик допоміг Челсі перервати невдалу серію, Забарний і Зінченко теж вийшли в 1/8: Кубок англійської ліги