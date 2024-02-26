Английская пресса не спешит вешать на Михаила Мудрика всех собак за поражение в финале Кубка лиги от Ливерпуля.

Ван Дейк “отклеился” от Дисаси и на 118-й минуте принес Ливерпулю победу в Кубке лиги. Михаил Мудрик держал ближнюю стойку и ожидаемо проиграл второй этаж мощному Вирджилу, которого даже не видел.

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"Аксель Дисаси провел великолепный матч против Манчестер Сити, но с первой минуты на Уэмбли он выглядел как Бэмби на льду. Трижды он дарил шансы Ливерпулю и трижды это сошло ему с рук.

Учитывая плохую игру Дисаси, он должен был выходить на первые роли во время решающих угловых. Впрочем, центрбек Челси подставил Михаила Мудрика под тяжелую дуэль с Вирджилом ван Дейком, который нанес победный удар. Конечно, Мудрик мог бы сделать больше, но самый мощный защитник берет на себя ответственность, а не обвиняет других. Это ярко продемонстрировал ван Дейк", – написал журналист Telegraph Мэтт Лоу.

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