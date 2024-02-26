Англійська преса не поспішає вішати на Михайла Мудрика всіх собак за поразку у фіналі Кубка ліги від Ліверпуля.

Ван Дейк "відклеївся" від Дісасі і на 118-й хвилині приніс Ліверпулю перемогу в Кубку ліги. Михайло Мудрик тримав ближню стійку та очікувано програв другий поверх потужному Вірджилу, якого навіть не бачив.

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"Аксель Дісасі провів чудовий матч проти Манчестер Сіті, але з першої хвилини на Вемблі він виглядав наче Бембі на льоду. Тричі він дарував шанси Ліверпулю і тричі це зійшло йому з рук.

Зважаючи на погану гру Дісасі, він мусив виходити на перші ролі під час вирішальних кутових. Втім, центрбек Челсі підставив Михайла Мудрика під важку дуель з Вірджилом ван Дейком, який завдав переможного удару. Звичайно, Мудрик міг би зробити більше, але найпотужніший захисник бере на себе відповідальність, а не звинувачує інших. Це яскраво продемонстрував ван Дейк", – написав журналіст Telegraph Метт Лоу.

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