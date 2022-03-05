Мудрик жестко поставил на место поклонника путинской России: "Ты что, еба**тый?"
Полузащитник Шахтера и сборной Украины Михаил Мудрик продолжает отстаивать честь Украины на информационном фронте.
В комментариях в Instagram к 21-летнему хавбеку обратился поклонник Российской Федерации и ее руководителя Владимира Путина.
Мудрик сделал патриотическое заявление, сравнив "расей" и Украину
"Накипело! Вам давно уже была бы п*зда, просто он щадит мирное население, которое ни в чем не виновато! Поэтому все идет по плану. P.S. На все санкции мне лично плевать! Мы – россияне, с нами Бог", – написал жертва русской пропаганды.
Михаил Мудрик в ответ был жестким: "Ты что, еба**тый? Чтобы в твоем селе все так спокойно было, как в Украине".
Напомним, уже идут 10-е сутки войны. Украинские военные продолжают мужественно давать отпор российскому захватчику и посылать его в направлении военного корабля.
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