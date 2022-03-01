Игрок Шахтера Михаил Мудрик снова четко выразил свою позицию по поводу войны России против Украины.

"Если рассея (сохранена орфография автора – прим .) прекратит воевать, больше не будет войны.

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Если Украина перестанет воевать, больше не будет Украины", – написал Мудрик в своем Instagram.

К слову, уже длится 6-й день войны. Украинские военные продолжают мужественно давать отпор российскому оккупанту и посылать его в направлении корабля.

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