Мудрик сделал патриотическое заявление, сравнив "рассею" и Украину
17:00 - Читати українською
Игрок Шахтера Михаил Мудрик снова четко выразил свою позицию по поводу войны России против Украины.
"Если рассея (сохранена орфография автора – прим.) прекратит воевать, больше не будет войны.
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Если Украина перестанет воевать, больше не будет Украины", – написал Мудрик в своем Instagram.
К слову, уже длится 6-й день войны. Украинские военные продолжают мужественно давать отпор российскому оккупанту и посылать его в направлении корабля.
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