"Я заметил, что Мудрик возмужал. Михаил – хороший пример игрока, которому нужно время, чтобы усовершенствоваться, чтобы стать более зрелым и понять, где он находится.

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Им всем нужно время. У нас есть опыт работы с такими игроками. В нашей команде слишком много людей, которые нуждаются в помощи. Мы знаем, что иногда им тяжело, но нам нужно заставить их чувствовать себя не очень комфортно в их ситуации, вывести их из зоны комфорта. Для нас это – помочь.

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Когда мы пришли сюда, мы знали, что задача будет заключаться в том, чтобы помочь. Помощь нужна не одному или двум, возможно, десяти. Поэтому мы всегда спокойно и непринужденно относимся к проекту и знаем, что он новый. Мы знаем, что делаем, и однажды мы выиграем Премьер-лигу. Если нет – придет другой тренерский штаб, чтобы это сделать, потому что этот процесс должен состояться. Иначе молодым игрокам будет невозможно расти.

Сегодняшние аналитические данные ставят нас в четверку лидеров. Но по разным причинам мы не там. Вы можете нанести 20 ударов по воротам и не забить, как мы в матче с Лестером, а соперники делают один удар в створ и забивают два гола. Это футбол. Эти данные означают, что у нас все хорошо.

В каких сферах нам нужно совершенствоваться? Только со временем мы сможем конкурировать лучше. Мелкие детали и лишь то, что вы можете получить с опытом и временем, тренируясь вместе", – цитирует Почеттино Standard.

Напомним, в текущем сезоне Мудрик провел за лондонцев 30 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 2 ассиста. Улучшить свою статистику украинец сможет уже сегодня, 30 марта – его Челси в рамках 30-го тура АПЛ будет принимать Бернли. Начало встречи в 17:00 по Киеву.

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