Челси продолжает подготовку к матчу 13-го тура в АПЛ, в котором соперником "синих" станет Ньюкасл. Лондонцы явно не планируют сбавлять обороты и прерывать беспроигрышную серию, которая насчитывает уже три поединка подряд (с учетом игры в Кубке лиги).

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Маурисио Почеттино заявил, что решительно настроен на бой с "сороками". "Я уже знаю стартовый состав на матч с Ньюкаслом. Все игроки, которые были в сборных, вернулись в нормальном состоянии и без травм. Не могут играть Лавия и Нкунку, но они постепенно восстанавливаются. Сейчас для нас наступает важный период. В первой части сезона мы были нестабильными, показывая хорошую игру против топовых команд и теряя очки против не таких сильных соперников", - цитирует наставника Челси football.london.

Одним из тех, кто активно рвется в бой, является украинский полузащитник Михаил Мудрик. Свою заряженность звездный вингер в очередной раз продемонстрировал на тренировке "синих", забив роскошный гол, которым пресс-служба лондонцев сразу же похвасталась в своих соцсетях.

Напомним, в текущем сезоне украинец провел за Челси 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола. Дуэль между Ньюкаслом и Челси состоится в субботу, 25 ноября, в 17:00 по Киеву.

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