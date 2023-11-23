Transfermarkt опубликовал интересную статистику, которая может не понравиться поклонникам Манчестер Юнайтед. Портал сравнил результативность вингера Челси Михаила Мудрика в текущем сезоне АПЛ со всеми нападающими манкунианцев.

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Как оказалось, украинец забил больше голов, чем все они вместе. В частности, в активе украинца 2 гола, тогда как Маркус Рашфорд, Расмус Хейлунд, Антони, Джейдон Санчо, Алехандро Гарначо и Антони Марсьяль отличились лишь 1 раз на всех.

Напомним, после 12-ти туров Челси в турнирной таблице АПЛ идет на 10-й строчке, набрав 16 очков, Манчестер Юнайтед с 21-м баллом шестой. Улучшить свою статистику Мудрик сможет уже в субботу, 25 ноября, в выездном матче против Ньюкасла.

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