Челсі продовжує підготовку до матчу 13-го туру в АПЛ, в якому суперником "синіх" стане Ньюкасл. Лондонці явно не планують збавляти обороти і переривати безпрограшну серію, яка налічує вже три поєдинки поспіль (з урахуванням гри в Кубку ліги).

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Маурісіо Почеттіно заявив, що рішуче налаштований на бій з "сороками". "Я вже знаю стартовий склад на матч з Ньюкаслом. Усі гравці, які були у збірних, повернулися у нормальному стані та без травм. Не можуть грати Лавія та Нкунку, але вони поступово відновлюються. Зараз для нас настає важливий період. У першій частині сезону ми були нестабільними, показуючи хорошу гру проти топових команд і втрачаючи очки проти не таких сильних суперників",– цитує наставника Челсі football.london.

Одним з тих, хто активно рветься в бій, є український півзахисник Михайло Мудрик. Свою зарядженість зірковий вінгер вкотре продемонстрував на тренуванні "синіх", забивши розкішний гол, яким прес-служба лондонців одразу ж похизувалась у своїх соцмережах.

Нагадаємо, у поточному сезоні українець провів за Челсі 11 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи. Дуель між Ньюкаслом і Челсі відбудеться у суботу, 25 листопада, о 17:00 за Києвом.

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