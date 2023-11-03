Украинец в октябре провел в составе Челси три матча, все начинал в стартовом составе. Мудрик забил в двух из них – против Фулхэма и Арсенала. Оба претендовали на звание лучшего для игроков команды за прошлый месяц.

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По итогам голосования Михаил уверенно одержал победу. Лучшим признали шедевр Михаила, который он забил Арсеналу. Кстати, этот гол оказался спорным, ведь спровоцировал дискуссию, действительно ли украинец в том эпизоде пробивал по воротам, а не просто выполнил неудачный навес.

Следует отметить, что второе место в голосовании также занял гол Мудрика. За мяч в ворота Фулхэма проголосовало 6% респондентов. Так что Михаил буквально уничтожил своих конкурентов, суммарно набрав 95% голосов.

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