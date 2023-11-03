Вингер Челси Михаил Мудрик восстановился от повреждения, из-за которого он пропустил две предыдущие игры.

Мудрик восстановился от травмы и вернулся к тренировкам, сообщает официальный сайт Челси.

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Таким образом, украинец имеет хорошие шансы сыграть против Тоттенхэма – поединок состоится 6 ноября, начало в 22:00.

Добавим, что Мудрик провел 9 матчей в составе Челси в этом сезоне, отметившись 2 голами. Михаил претендует на звание автора лучшего гола команды в прошлом месяце – в голосование попали оба его забитых мяча.

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