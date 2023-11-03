Українець впродовж жовтня провів у складі Челсі три матчі, всі починав у стартовому складі. Мудрик забив у двох із них – проти Фулхема та Арсенала. Обидва претендували на звання найкращого для гравців команди за минулий місяць.

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За підсумками голосування, Михайло впевнено здобув перемогу. Найкращим визнали шедевр Михайла, який він забив Арсеналу. До речі, той гол виявився суперечливим, адже спровокував дискусію, чи справді українець в тому епізоді бив по воротах, а не просто виконав невдалий навіс.

Слід зауважити, що друге місце в голосуванні також посів гол Мудрика. За м'яч у ворота Фулхема проголосували 6% респондентів. Тож Михайло буквально знищив своїх конкурентів, сумарно набравши 95% голосів.

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