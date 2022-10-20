Вингер Шахтера и сборной Украины Михаил Мудрик имел шанс воссоединиться с Русланом Малиновским в Италии. Запросы "горняков" были недостижимыми.

В летнее трансферное окно на 21-летнего таланта был ряд претендентов. К известным ранее Ювентусу, Арсеналу, Байеру и другим добавилась еще и Аталанта, утверждает TuttoMercatoWeb .

Цена на Мудрика может вырасти до 60-65 миллионов, – топовый инсайдер

"Богиня" контактировала с Шахтером по поводу возможного приобретения Мудрика. "Горняки" захотели 35 миллионов евро. Аталанта, которая заплатила 20 млн за Жереми Бога еще зимой и имела немало игроков атакующего плана, решила отказаться от футболиста.

Цена на Михаила за последние 2 месяца, по данным прессы, якобы выросла почти вдвое, поэтому теперь дончане могут потребовать 60-65 миллионов от потенциального покупателя.

Итальянское издание добавляет, что ни один представитель Серии А не сможет позволить себе подписание Мудрика. Исключением может стать разве что Милан, но только при продаже Рафаэля Леау – своей главной звезды.

Под руководством Игора Йовичевича Михаил раскрывается чуть ли не с каждым матчем. Он уже провел 10 поединков во всех турнирах, забил пять голов и отдал семь результативных передач.