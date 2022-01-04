Брентфорд продолжает переговоры с Шахтером о трансфере украинского полузащитника Михаила Мудрика, сообщает 90min.

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В лагере "пчел" уверены, что 20-летний украинец может стать в их клубе футболистом топ-уровня, однако понимают, что оформить переход становится все сложнее из-за растущей цены и интереса к игроку. К слову, клуб готов потратить на зимние трансферы 40 млн фунтов стерлингов (около 47,9 млн евро).

Напомним, Брентфорд сначала предложил Шахтеру за Мудрика 12 млн евро плюс бонусы (а самому игроку контракт на 5,5 лет с базовой зарплатой 28 тысяч фунтов в неделю), но "горняки" ответили отказом. Впоследствии англичане увеличили свое предложение до 15 млн евро. Сам футболист ранее подтвердил интерес со стороны "пчел".

После 19-ти матчей Брентфорд занимает в турнирной таблице АПЛ двенадцатую строчку, имея в своем активе 23 очка.

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