Півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик потрапив на радари Ланса, повідомляє MSV Foot.

Брентфорд зробив Шахтарю нову пропозицію щодо Мудрика, – 90min

За інфорацією джерела, французький клуб стежить за 21-річним українцем з початку листопада 2021 року, але пропозиції по гравцеві поки ще не робив.

Нагадаємо, раніше про бажання підписати "гірника" заявляв англійський Брентфорд і навіть зробив дві пропозиції Шахтарю (в розмірі 12 і 15 млн євро плюс бонуси). Transfermarkt оцінює гравця у 4 млн євро.

Ланс після 21-го туру посідає у турнірній таблиці Ліги 1 шосту сходинку, маючи у своєму активі 33 очки.

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