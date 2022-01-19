Мудрик зацікавив французький Ланс
Вінгер "гірників" Михайло Мудрик отримав черговий варіант продовження кар'єри.
Півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик потрапив на радари Ланса, повідомляє MSV Foot.
Брентфорд зробив Шахтарю нову пропозицію щодо Мудрика, – 90min
За інфорацією джерела, французький клуб стежить за 21-річним українцем з початку листопада 2021 року, але пропозиції по гравцеві поки ще не робив.
Нагадаємо, раніше про бажання підписати "гірника" заявляв англійський Брентфорд і навіть зробив дві пропозиції Шахтарю (в розмірі 12 і 15 млн євро плюс бонуси). Transfermarkt оцінює гравця у 4 млн євро.
Ланс після 21-го туру посідає у турнірній таблиці Ліги 1 шосту сходинку, маючи у своєму активі 33 очки.
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