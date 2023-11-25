Матч, как и онлайн-трансляция Ньюкасл – Челси, стартовал в 17:00. Михаил Мудрик начал игру в запасе. Пропускал игру и главный тренер лондонцев Маурисио Почеттино, перебравший желтых карточек. После 12 туров Премьер лиги Челси занимал 10 место, набрав 16 очков – по 4 победы, ничьи и поражения. У Ньюкасла на момент начала игры была 7 позиция турнирной таблицы и 20 баллов. Эдди Хау по-прежнему не мог рассчитывать на нескольких травмированных футболистов, а уже на следующей неделе "сороки" сыграют выездной матч Лиги чемпионов против ПСЖ.

Самым памятным эпизодом на старте игры был рывок Галлахера, который в стиле Мудрика сместился слева в центр и пробил – мимо дальней стойки. А вот Ньюкасл ответил голом, реализовав первый же момент. 17-летний Льюис Майли отдал феноменальный пас на Исака. Кукурелья не выдержал линию – никакого офсайда не было. Шведский форвард без проблем разобрался с Санчесом, пробив мимо кипера. 1:0 уже на 13-й минуте.

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Челси отыгрался на 23-й. Триппьер, прерывая рывок Стерлинга, сбил соперника и получил желтую карточку. Как оказалось, гол только отсрочился. Рахим с этого же штрафного положил мяч под перекладину и сравнял счет. Пятый гол в чемпионате для конкурента Мудрика.

"Сороки" должны были снова выходить вперед сразу после пропущенного гола. Жоэлингтон замыкал подачу с углового, но не попал из пределов вратарской в пустой угол. Невероятно. Был свой момент и у Челси – Поуп потянул мяч после удара Энцо. И тут же кипер Ньюкасла справился и с ударом Бадиашиля, вышедшего на поле впервые в текущем сезоне АПЛ.

Еще один шанс упустил Галлахер. Поуп выбил прямо на соперника, хавбек Челси на замахе убрал защитника, но пробил очень неудачно – мяч свалился с ноги. У лондонцев было еще несколько перспективных контратак, но не хватало своевременности принятия решений. Такое впечатление, что команда Почеттино не знала, что делать с мячом при наличии свободных зон.

Последний момент до перерыва имел Ньюкасл. Триппьер едва не положил шедевр со штрафного, но помешала перекладина, принявшая удар на себя. В итоге, 1:1 после 45 минут.

Уже на первых секундах после перерыва Ласселс, исправляя свою ошибку, сфолил против Джексона. Штрафной примерно с той же позиции, с которой забил Стерлинг. К мячу на этот раз подошел Джеймс, который пробил значительно хуже партнера. Выше. Ньюкасл свой стандарт разыграл куда лучше. Ласселс на 60-й минуте замкнул подачу Гордона. Кукурелья снова в роли статиста. 2:1 в пользу подопечных Эдди Хау.

Челси не успел разыграть мяч в центральном круге, как пропустил в третий раз. Тьягу Силва на ровном месте отдал мяч Жоэлингтону, сделавшему счет 3:1. Отпраздновать рекорд не получилось – именно сегодня бразильский ветеран стал самым возрастным полевым футболистом в истории Челси (39 лет и 64 дня).

На 68-й минуте вышли Мудрик, Броя и Кайседо. Но все почти сразу пошло не по плану. Рис Джеймс сфолил против Гордона, получил вторую желтую и оставил Челси вдесятером. Очередная ошибка на ровном месте привела к тому, что лондонцы остались в меньшинстве. Шер мог делать счет 4:1 – Санчес спас. Но разгром произошел на 83-й. Гордон расшатал Бадиашиля и бильярдно пробил в дальний угол. Роскошный гол, поставивший точку.

Ньюкасл продолжил домашнюю победную серию в АПЛ и набрал 23 очка, поднявшись на 6 место. "Сороки" переключаются на Лигу чемпионов, где еще имеют шансы на выход из группы. Челси о ЛЧ пока и не мечтает – текущая 10-я позиция в АПЛ с 10-очковым отставанием от топ-4.

Михаил Мудрик изменить ход игры не смог. Украинец на последних секундах запорил контратаку, отдав неточный пас. Это единственное неудачное действие Михаила за отведенное ему время – остальные 6 его пасов нашли адресатов, но никакой остроты не несли. Единственная попытка дриблинга тоже была удачной, однако вряд ли это утешит украинского вингера. Это был не вечер как Мудрика, так и всего Челси.

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