Самыми дорогими игроками в чемпионате Англии являются Эрлинг Холанд из Манчестер Сити (180 млн евро) и Букайо Сака из Арсенала (120 млн евро).

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Что касается украинцев, то Егор Ярмолюк из Брентфорда прибавил в стоимости полтора миллиона и стоит теперь 2,5 млн. Илья Забарный подорожал аж на 5 млн и стоит теперь 25 млн. Виталий Миколенко - второй самый дорогой игрок в составе Эвертона. Его оценивают в 28 млн.

А вот Михаил Мудрик продолжает регрессировать. Сейчас вингер Челси оценивается в 40 млн евро. Всего с марта 2023 года Мудрик подешевел на 20 млн.

Единственным украинцем, который не изменил свою стоимость, стал Александр Зинченко из Арсенала. Защитник "канониров" стоит 42 млн.

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