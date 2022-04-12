Вингер Шахтера Михаил Мудрик в ближайшее время может присоединиться к английскому Брентфорду.

Мудрик будто бы вылетел в расположение Брентфорда, где будет тренироваться вместе с английской командой, сообщает Calciomercato.

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Ранее сообщалось, что "пчелы" пытаются подписать Михаила, но он не сможет выступать за новую команду. Добавим, что Мудрик сегодня тренировался в расположении Шахтера.

Напомним, ранее Брентфорд делал два предложения по Мудрику (12 млн и 15 млн + бонусы), однако Шахтер отказал англичанам, а сам футболист пролонгировал контракт с клубом до 2026 года. Об интересе к вингеру заявляли также французский Ланс и португальская Бенфика. Transfermarkt оценивает украинца в 4 млн евро.

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