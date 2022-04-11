Украинский вингер "горняков" Михаил Мудрик уже в ближайшее время может перебраться на Туманный Альбион.

"Шахтер очень близок к договоренности с Брентфордом по поводу Михаила Мудрика. Англичане были и остаются претендентами номер один на покупку украинца.

Шахтер получил предложение по Мудрику от Бенфики, – журналист

Между собой клубы уже сошлись на сумме компенсации, сейчас идет второй этап трансфера. Он может быть закрыт в течение недели.

Если все сложится (а шансы достаточно высокие), то до конца сезона Мудрик будет лишь тренироваться с новой командой. Играть, к сожалению, нет. Ведь АПЛ среди лиг, которые не дали разрешения на регистрацию новых игроков вне трансферного окна. Это не пугает Брентфорд, который хочет выиграть борьбу за украинского таланта уже сейчас – летом конкуренция за него будет выше", – написал журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале "BurBuzz".

Напомним, ранее Брентфорд делал два предложения по Мудрику (12 млн и 15 млн + бонусы), однако Шахтер отказал англичанам, а сам футболист пролонгировал контракт с клубом до 2026 года. Об интересе к вингеру заявляли также французский Ланс и португальская Бенфика. Transfermarkt оценивает украинца в 4 млн евро.

К слову, Брентфорд после 32-х туров занимает в турнирной таблице АПЛ тринадцатую строчку, имея в своем активе 36 очков.

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