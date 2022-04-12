Мудрик начебто вилетів до розташування Брентфорда, де буде тренуватись разом з англійською командою, повідомляє Calciomercato.

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Раніше повідомлялось, що "бджоли" намагаються підписати Михайла, але він не зможе виступатиме за нову команду. Додамо, що Мудрик сьогодні тренувався у розташуванні Шахтаря.

Нагадаємо, раніше Брентфорд робив аж дві пропозиції по Мудрику (12 млн і 15 млн + бонуси), однак Шахтар відмовив англійцям, а сам футболіст пролонгував контракт з клубом до 2026 року. Про інтерес до вінгера заявляли також французький Ланс та португальська Бенфіка. Transfermarkt оцінює українця у 4 млн євро.

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