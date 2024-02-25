“Я очень взволнован, особенно когда соперник такая большая команда как Ливерпуль. Это будет интересная игра.

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Я уже играл на Уэмбли раньше (поражение от Англии со сборной Украины – прим. Футбол 24). Это огромный стадион, на 80 000 или около того. Вы чувствуете эту атмосферу, это правильный стадион для финала", – сказал Мудрик в комментарии пресс-службе Челси.

Напомним, финал Кубка лиги между лондонцами и Ливерпулем состоится сегодня, начало в 17:00 по киевскому времени. Мудрик надеется выйти на поле впервые с 4 февраля – после того он три матча просидел в запасе.

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